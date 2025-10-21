Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Fabrique ton tangram Ateliers Millefeuilles Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 10:00 – 12:00
Gratuit : non Tarif réduit : 35 € / Tarif normal : 45 € l’atelier. Tout public 

Partagez un moment de découverte en duo parent-enfant autour d’un atelier menuiserie. Fabriquez ensemble un tangram en bois personnalisé et conçu à quatre mains ! Un atelier ludique, coopératif et accessible à tous : pas besoin d’être bricoleur·se, on vous accompagne pas à pas.Au programme :• Fabrication du plateau• Découpe des formes• Ponçage et finitions• Customisation et peintureEnfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte (possibilité de 2 enfants par adulte)Durée : 2 heuresInscription obligatoire :Mardi 21 octobre, de 10h à 12hJeudi 23 octobre, de 14h30 à 16h30Mardi 28 octobre, de 10h à 12hJeudi 30 octobre, de 14h30 à 16h30

Ateliers Millefeuilles Île de Nantes Nantes 44200
02 51 82 99 18 https://www.helloasso.com/associations/millefeuilles