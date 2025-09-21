Atelier : fabrique ton vitrail Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Regnière-Écluse

Atelier : fabrique ton vitrail Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Regnière-Écluse dimanche 21 septembre 2025.

Atelier : fabrique ton vitrail Dimanche 21 septembre, 16h00 Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un vitrail, c’est du verre, de la couleur et de la lumière mais c’est en réalité une recette bien plus élaborée encore : lors de cet atelier, vous découvrirez comment le maître verrier coupe et assemble chaque pièce, puis applique la grisaille pour donner vie aux personnages avant la cuisson. Vous apprendrez aussi à lire les histoires et les symboles que racontent les vitraux à travers leurs couleurs et leurs figures. Les secrets de sa fabrication, sa lecture et ses symboles n’auront plus de secret pour vousà l’issue de cette visite-atelier !

Visite-atelier à partir de 7 ans.

Eglise Saint-Martin de Regnière-Ecluse Regniere-Ecluse, rue du moulin Regnière-Écluse 80120 Somme Hauts-de-France

Un vitrail, c’est du verre, de la couleur et de la lumière mais c’est en réalité une recette bien plus élaborée encore : lors de cet atelier, vous découvrirez comment le maître verrier coupe et puis …

BS3V, C.Csore