Atelier Fabrique ton vitrail Musée du Prieuré Harfleur mercredi 22 octobre 2025.

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Lumières, couleurs et transparences…

Le 22 octobre au Musée du Prieuré à Harfleur, venez faire rayonner votre créativité !

En famille, initiez-vous à l’art du vitrail et composez votre propre œuvre inspirée du Moyen Âge, entre geste artisanal et découverte du patrimoine. .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09

English : Atelier Fabrique ton vitrail

