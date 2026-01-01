ATELIER FABRIQUE TON ZINE La fabrique de proximités Morlaix

ATELIER FABRIQUE TON ZINE

La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Durant toute la durée de l’exposition nous proposons des ateliers de conception et fabrication de fanzines à la Fabrique de Proximité(s). Choix de pliage, mise en page, découpage/collage, dessins et bien sûr photocopies sont au programme !

Pour la création de zines, soit vous avez déjà une idée et vous venez avec sinon en voici quelques-unes ci-dessous, et sinon nous inventerons ensemble sur place !

> Histoire un personnage historique qui vous inspire un moment fort de l’Histoire (révoltes, résistances, etc…)

> Collage musical sur une chanson, un groupe

> Imaginaire récit d’un voyage imaginaire, fantastique

> Votre candidature à la mairie de Morlaix !

Nous avons plein de magazines à vous passer pour le découpage mais vous pouvez aussi rapporter les vôtres ou nous envoyer vos images à imprimer en amont de l’atelier.

Gratuit + adhésion au Moyens du Bord (10€ ou 5€ selon revenus), sur réservation sur mediation@lesmoyensdubord.fr .

