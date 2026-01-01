ATELIER FABRIQUE TON ZINE La fabrique de proximités Morlaix
ATELIER FABRIQUE TON ZINE La fabrique de proximités Morlaix samedi 31 janvier 2026.
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
2026-01-31 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-25
Durant toute la durée de l’exposition nous proposons des ateliers de conception et fabrication de fanzines à la Fabrique de Proximité(s). Choix de pliage, mise en page, découpage/collage, dessins et bien sûr photocopies sont au programme !
Pour la création de zines, soit vous avez déjà une idée et vous venez avec sinon en voici quelques-unes ci-dessous, et sinon nous inventerons ensemble sur place !
> Histoire un personnage historique qui vous inspire un moment fort de l’Histoire (révoltes, résistances, etc…)
> Collage musical sur une chanson, un groupe
> Imaginaire récit d’un voyage imaginaire, fantastique
> Votre candidature à la mairie de Morlaix !
Nous avons plein de magazines à vous passer pour le découpage mais vous pouvez aussi rapporter les vôtres ou nous envoyer vos images à imprimer en amont de l’atelier.
Gratuit + adhésion au Moyens du Bord (10€ ou 5€ selon revenus), sur réservation sur mediation@lesmoyensdubord.fr .
La fabrique de proximités 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59
