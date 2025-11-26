Atelier Fabrique une Mangeoire pour les Oiseaux du Jardin Le Havre

Atelier Fabrique une Mangeoire pour les Oiseaux du Jardin

Participez à un atelier manuel consacré aux oiseaux du jardin assemblez un kit de mangeoire en bois, apprenez pourquoi ces points de nourrissage sont précieux pour la biodiversité, et repartez avec une mangeoire prête à accueillir mésanges, rouges-gorges et autres visiteurs ailés.

Inscription obligatoire via carine.potier@maif.fr

Ouvert aux adultes et enfants de 7 à 12 ans. .

