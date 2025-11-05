ATELIER « FABRIQUER SES BORDURES NATURELLES » Grenade

ATELIER « FABRIQUER SES BORDURES NATURELLES » Grenade mercredi 5 novembre 2025.

ATELIER « FABRIQUER SES BORDURES NATURELLES »

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Apprenez à confectionner des bordures en matériaux naturels comme le plessis, la haie sèche ou la barrière gothique.

Cet atelier, animé par Humus et associés, est obligatoirement sur inscription.

Découvrez les autres ateliers « Mon jardin zéro déchet » proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Learn how to make borders from natural materials such as plessis, dry hedges and gothic fences.

German :

Lernen Sie, wie man Einfassungen aus natürlichen Materialien wie Pleß, Trockenhecke oder gotischer Zaun herstellt.

Italiano :

Imparate a realizzare bordure con materiali naturali come plessis, siepi secche e steccati gotici.

Espanol :

Aprenda a hacer borduras con materiales naturales como plessis, setos secos y vallas góticas.

L’événement ATELIER « FABRIQUER SES BORDURES NATURELLES » Grenade a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE