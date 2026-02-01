Atelier Fabriquer ses savons bio maison (Adultes & Familles) Marcilly-sur-Maulne
Atelier Fabriquer ses savons bio maison (Adultes & Familles) Marcilly-sur-Maulne samedi 14 février 2026.
Atelier Fabriquer ses savons bio maison (Adultes & Familles)
Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire
Tarif : – – 45 EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 16:30:00
Date(s) :
2026-02-14
L’écolieu La Grange du Viornay vous invite à vivre un moment créatif et convivial autour de la fabrication de savons bio faits maison. Cet atelier s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux familles (adultes avec enfants à partir de 8 ans) souhaitant découvrir des gestes simples pour prendre soin de…
L’écolieu La Grange du Viornay vous invite à vivre un moment créatif et convivial autour de la fabrication de savons bio faits maison. Cet atelier s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux familles (adultes avec enfants à partir de 8 ans) souhaitant découvrir des gestes simples pour prendre soin de soi au naturel et gagner en autonomie au quotidien.
Accompagnés par Isabelle de ZD Créations, vous apprendrez pas à pas à fabriquer vos propres savons corps et mains grâce à une méthode douce, ludique et sans danger (sans utilisation de soude). Chaque savon sera personnalisé selon les envies, pour un résultat à la fois sain, naturel et unique.
Chacun repartira avec son savon personnalisé, ainsi que le savoir-faire nécessaire pour reproduire la méthode facilement à la maison. .
Le Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com
