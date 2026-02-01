Atelier Fabriquer ses savons bio maison (Adultes & Familles) Marcilly-sur-Maulne

Atelier Fabriquer ses savons bio maison (Adultes & Familles)

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – – 45 EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 16:30:00

Date(s) :

2026-02-14

L’écolieu La Grange du Viornay vous invite à vivre un moment créatif et convivial autour de la fabrication de savons bio faits maison. Cet atelier s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux familles (adultes avec enfants à partir de 8 ans) souhaitant découvrir des gestes simples pour prendre soin de soi au naturel et gagner en autonomie au quotidien.

Accompagnés par Isabelle de ZD Créations, vous apprendrez pas à pas à fabriquer vos propres savons corps et mains grâce à une méthode douce, ludique et sans danger (sans utilisation de soude). Chaque savon sera personnalisé selon les envies, pour un résultat à la fois sain, naturel et unique.

Chacun repartira avec son savon personnalisé, ainsi que le savoir-faire nécessaire pour reproduire la méthode facilement à la maison. .

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

English :

The ecolieu La Grange du Viornay invites you to experience a creative and convivial moment around the making of homemade organic soaps. This workshop is aimed at adults and families (adults with children aged 8 and over) wishing to discover simple ways of taking care of…

