Atelier fabriquer son pain à la maison Maison Milon Grillon

Atelier fabriquer son pain à la maison
Début : 2026-02-12 09:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
Vous rêvez de faire du pain maison qui a une croûte dorée et une mie parfaite ?
Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à maîtriser l’art du pain dans votre propre four !
Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Do you dream of making homemade bread with a golden crust and perfect crumb?
Join us for a friendly workshop where you’ll learn to master the art of bread-making in your own oven!
