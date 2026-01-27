Atelier fabriquer son pain à la maison Maison Milon Grillon

Atelier fabriquer son pain à la maison

Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon Vaucluse

Tarif : – –

Date : 2026-02-12

Début : 2026-02-12 09:00:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Vous rêvez de faire du pain maison qui a une croûte dorée et une mie parfaite ?

Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à maîtriser l’art du pain dans votre propre four !

Maison Milon 2 place Emile Cologin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Do you dream of making homemade bread with a golden crust and perfect crumb?

Join us for a friendly workshop where you’ll learn to master the art of bread-making in your own oven!

