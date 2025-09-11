Atelier fabriquer son pain Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON Grillon

Atelier fabriquer son pain

Début : 2025-09-11 09:00:00

fin : 2025-09-11 11:30:00

2025-09-11

Vous rêvez de faire du pain maison qui a une croûte dorée et une mie parfaite ?

Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à maîtriser l’art du pain dans votre propre four !

Maison Milon 02 Place Emile Colongin 84600 GRILLON 02 place Emile Colongin Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 33 13 00 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Do you dream of making homemade bread with a golden crust and perfect crumb?

Join us for a friendly workshop where you’ll learn to master the art of bread-making in your own oven!

German :

Träumen Sie davon, selbstgebackenes Brot mit einer goldbraunen Kruste und einer perfekten Krume zu backen?

Begleiten Sie uns zu einem geselligen Workshop, bei dem Sie lernen, die Kunst des Brotbackens in Ihrem eigenen Ofen zu beherrschen!

Italiano :

Sognate di fare il pane fatto in casa con una crosta dorata e una mollica perfetta?

Unitevi a noi in un laboratorio amichevole dove imparerete a padroneggiare l’arte della panificazione nel vostro forno!

Espanol :

¿Sueña con hacer pan casero con una corteza dorada y una miga perfecta?

¡Acompáñanos en un simpático taller en el que aprenderás a dominar el arte de hacer pan en tu propio horno!

