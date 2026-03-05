Atelier Fabriquer son savon naturel Allouville-Bellefosse

Atelier Fabriquer son savon naturel

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

L’association CHENE vous invite à un atelier créatif durant lequel vous créerez puis personnaliserez votre propre savon. Vous sentirez et identifierez d’abord différentes essences de plantes avant de découvrir les étapes de création d’un savon et de passer à l’action. Pendant le temps de séchage (30 à 40 minutes), vous pourrez visiter l’exposition Nos voisins les animaux . .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

