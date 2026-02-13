Atelier « fabriquer une clôture naturelle », Métropole Rouen Normandie, Rouen

Atelier « fabriquer une clôture naturelle » Dimanche 15 novembre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Les branchages issus de la taille des haies et des arbres peuvent devenir de jolies clôtures rustiques et naturelles, à utiliser en palissage pour des végétaux, en brise vue, ou pour limiter le passage d’animaux. Au cours de cet atelier avec Yves Joignant de Et Si On se Marais,vous découvrirez l’usage d’outils simples et les techniques pour construire une clôture adaptée à vos besoins.

Le lieu est en cours de définition et sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

menuiserie paysanne