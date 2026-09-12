Atelier fabriquer une haie-sèche Déchèterie Louvigné/Argentré Louvigné

Informations pratiques

Louvigné

Atelier fabriquer une haie-sèche

Déchèterie Louvigné/Argentré 86 Bouleuron Louvigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir comment fabriquer une haie sèche.

Cet atelier vous initiera à la création de haie sèche à partir de branchages et déchets verts du jardin. Cette méthode permet de valoriser les tailles sur place, tout en créant un abri naturel pour la biodiversité et en structurant l’espace de manière esthétique et fonctionnelle.

Un moment d’échange de savoirs, de pratiques et de sensibilisation au jardinage respectueux de l’environnement.

Apporter sécateur et tenue adaptée. Stationnement à l’extérieur de la déchèterie. Annulation si météo défavorable.

Inscription gratuite, obligatoire. .

Déchèterie Louvigné/Argentré 86 Bouleuron Louvigné 53210 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come learn how to build a dry hedge.

L’événement Atelier fabriquer une haie-sèche Louvigné a été mis à jour le 2026-08-31 par LAVAL TOURISME