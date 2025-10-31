Atelier Fabriquer vos huiles de massage aux plantes Sepmes

Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

2025-10-31 14:00:00

Claire partage avec vous ses secrets pour fabriquer vos huiles de massage à la maison avec les plantes médicinales.

Vous allez découvrir quelles plantes vous conviennent le mieux, pour vous mais aussi pour vos proches et comment les transformer en des compagnes de tous les jours grâce à des huiles de soins et de massage.

Vous n’avez rien à apporter, juste votre curiosité et votre bonne humeur. Ces ateliers sont réservés en priorité aux adultes.

Réservation en ligne obligatoire. 20 .

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 contact@lesjardinsducabri.fr

English :

Claire shares with you her secrets for making your own massage oils at home with medicinal plants.

You’ll discover which plants work best for you and how to turn them into everyday companions.

Online booking required.

German :

Claire teilt mit Ihnen ihre Geheimnisse, wie Sie Ihre Massageöle zu Hause aus Heilpflanzen herstellen können.

Sie werden herausfinden, welche Pflanzen am besten zu Ihnen passen und wie Sie sie zu täglichen Begleitern machen können.

Online-Reservierung erforderlich.

Italiano :

Claire condivide i suoi segreti per preparare in casa i propri oli da massaggio utilizzando le piante medicinali.

Scoprirete quali sono le piante più adatte a voi e come trasformarle in compagni di tutti i giorni.

Prenotazione online obbligatoria.

Espanol :

Claire comparte sus secretos para elaborar en casa sus propios aceites de masaje a partir de plantas medicinales.

Descubrirá qué plantas le convienen más y cómo convertirlas en compañeras de su día a día.

Se requiere reserva online.

L'événement Atelier Fabriquer vos huiles de massage aux plantes Sepmes a été mis à jour le 2025-10-10