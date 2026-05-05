Atelier : Fabriquez vos propres bijoux, Museo Nacional de Arte Romano, Mérida

Atelier : Fabriquez vos propres bijoux Samedi 13 juin, 10h00, 12h00 Museo Nacional de Arte Romano

Places limitées. Formulaire d’inscription depuis le 1 juin sur le site du musée. Enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte. Atelier de 12h00 accessible au public avec une capacité auditive réduite grâce à un interprète en langue des signes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Créez vos propres bijoux pour ressembler à une authentique romaine!

Atelier créatif dans lequel vous nous expliquerez le type de bijoux qu’ils utilisaient dans la Rome antique et nous créerons nos propres bijoux.

Museo Nacional de Arte Romano C/José Ramón Mélida s/n 06800 Mérida Badajoz Mérida 06800 Cruz Campo Extremadura +34 924 31 16 90 https://www.cultura.gob.es/mnromano/home.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.cultura.gob.es/mnromano/home.html »}] Le musée national d’art romain est une institution de très longue date. Son contenu et ses activités tournent autour de la période romaine, sur laquelle se concentre l’exposition permanente organisée à son siège principal. Malgré cela, le poids du rôle de Mérida à la fin de l’Antiquité, où elle a occupé le rôle de première capitale de l’Espagne, ainsi que pendant la période wisigoth et au début du Moyen Âge, marque les aspirations d’avenir de notre institution, avec la création d’un nouveau siège où accueillir les collections associées à ces périodes historiques. Si vous souhaitez aller directement en transport privé, nous vous recommandons de vous garer dans le parking public situé à proximité, sur la C / Cap-Vert, et d’arriver au musée à pied (500 mètres environ). : à partir de là, vous pouvez monter jusqu’au rond-point où cette rue se termine et tourner à droite pour prendre la promenade aménagée d’où part le C/ José Ramón Mélida.

Pour arriver depuis la gare, vous pouvez utiliser le taxi, mais en raison de sa proximité il est recommandé d’aller à pied par la C/ Cervantes, qui rejoint son terminus avec la C/ José Ramón Mélida.

Depuis la gare routière et en raison de la distance, il est recommandé d’utiliser l’une des alternatives de transport urbain : le taxi ou le bus. Dans ce dernier cas, vous devez : soit prendre la C1, pour descendre à l’Avenida de Juan Carlos I et aller à pied sur la C/ Octavio Augusto, soit prendre la ligne A1 pour descendre directement sur l’Avenida de Extremadura et descendre par la C/ Cabo Verde, où vous entrerez déj

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