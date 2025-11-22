Atelier fabriquez votre calendrier upcyclé

rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Pages de livres usagés, tissus imprimés, cartes à planter … apprenez à fabriquer un calendrier de l’Avent au naturel à partir de matériaux de récupération.

Tout public, à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier fabriquez votre calendrier upcyclé Villé a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé