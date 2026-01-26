Atelier fabriquez votre nichoir Hirtzfelden
Atelier fabriquez votre nichoir Hirtzfelden samedi 28 février 2026.
Atelier fabriquez votre nichoir
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 11:30:00
2026-02-28
Fabriquez votre nichoir et repartez avec tous les bons conseils pour accueillir les oiseaux chez vous (modèles, espèces, emplacements…). .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
English :
Make your nesting box and leave with all the good advice to welcome the birds in your home…
