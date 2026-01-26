Atelier fabriquez votre nichoir Hirtzfelden

Atelier fabriquez votre nichoir

Début : Samedi 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 11:30:00

2026-02-28

Fabriquez votre nichoir et repartez avec tous les bons conseils pour accueillir les oiseaux chez vous (modèles, espèces, emplacements…). .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

Make your nesting box and leave with all the good advice to welcome the birds in your home…

