Atelier Fabriquez votre savon ! l’Atelier de Pacou Vellèches

Atelier Fabriquez votre savon !

l’Atelier de Pacou 6 Marmande Vellèches Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Envie de mettre les mains dans la mousse et de créer quelque chose d’unique ? Rejoignez-nous pour un atelier créatif où parfums naturels, couleurs douces et savoir-faire artisanal se rencontrent. Pendant cet atelier, vous apprendrez les bases de la fabrication de saponification, personnaliserez et repartirez avec vos propres savons faits main, aussi beaux que bons pour la peau. Un moment convivial, et sensoriel, parfait pour se détendre, apprendre et repartir fier de ce que l’on a créé.

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire sur tourisme-chatelleraut.fr .

l’Atelier de Pacou 6 Marmande Vellèches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Fabriquez votre savon !

L’événement Atelier Fabriquez votre savon ! Vellèches a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne