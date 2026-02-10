Atelier Fabriquons notre beurre Musée du Camembert Vimoutiers

Atelier Fabriquons notre beurre

Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers Orne

En solo, en duo ou en équipe, venez fabriquer votre beurre avec les barattes manuelles du musée, et à partir de la crème fraîche d’un producteur local.

> Réservation conseillée.

> Tout public. .

Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 30 29 contact@museeducamembert.fr

