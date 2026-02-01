Atelier face à face Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Atelier face à face Maison du Grand Site Solutré-Pouilly mercredi 11 février 2026.
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 EUR
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
2026-02-11
À quoi ressemblaient nos ancêtres ? Pour répondre à cette question, venez faire la reconstitution d’un visage préhistorique à partir de son crâne et comprenez la morphologie de celui-ci.
Sur réservation uniquement.
À partir 12 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
