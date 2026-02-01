Atelier face à face Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Atelier face à face

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

À quoi ressemblaient nos ancêtres ? Pour répondre à cette question, venez faire la reconstitution d’un visage préhistorique à partir de son crâne et comprenez la morphologie de celui-ci.

Sur réservation uniquement.

À partir 12 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

