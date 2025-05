Atelier façonnage à la Manufacture de Virebent – Manufacture de Virebent Puy-l’Évêque, 19 juin 2025 14:30, Puy-l'Évêque.

Lot

Atelier façonnage à la Manufacture de Virebent Manufacture de Virebent 13 Rue de l’Usine Puy-l’Évêque Lot

Début : 2025-06-19 14:30:00

fin : 2025-08-07 16:30:00

2025-06-19

2025-07-03

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-28

Atelier de création d’une pièce en céramique.

Venez découvrir l’art du modelage céramique et laisser libre court à votre imagination.

Le prix comprend Les étapes d’émaillage et de cuisson seront effectuées par nos soins et vous pourrez venir récupérer votre pièce 1 mois après votre atelier, le vendredi après-midi, jusqu’au 31 octobre 2025.

Entrée et visite libre au Musée Virebent, ainsi qu’aux expositions temporaires « Curieuse maison », « L’œil des céramistes », « Jardin des totems », et « Collections 70’s » Mise à disposition de la terre, des outils et d’un tablier.

Manufacture de Virebent 13 Rue de l’Usine

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 46 31

English :

Workshop to create a ceramic piece.

Discover the art of ceramic modeling and let your imagination run wild.

Price includes Glazing and firing stages will be carried out by us, and you can collect your piece 1 month after your workshop, on Friday afternoons, until October 31, 2025.

Free admission to the Musée Virebent, as well as to the temporary exhibitions « Curieuse maison », « L’il des céramistes », « Jardin des totems », and « Collections 70’s ». Clay, tools and apron provided.

German :

Workshop zur Erstellung eines Keramikstücks.

Entdecken Sie die Kunst des keramischen Modellierens und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Der Preis beinhaltet Die Schritte des Glasierens und Brennens werden von uns durchgeführt. Sie können Ihr Stück 1 Monat nach Ihrem Workshop am Freitagnachmittag abholen, bis zum 31. Oktober 2025.

Freier Eintritt und Besuch des Virebent-Museums sowie der Sonderausstellungen « Curieuse maison », « L’ il des céramistes », « Jardin des totems » und « Collections 70’s » Bereitstellung von Ton, Werkzeugen und einer Schürze.

Italiano :

Laboratorio di creazione di un pezzo in ceramica.

Venite a scoprire l’arte della modellazione della ceramica e date libero sfogo alla vostra immaginazione.

Il prezzo comprende: Le fasi di smaltatura e cottura saranno eseguite da noi e potrete ritirare il vostro pezzo un mese dopo il laboratorio, il venerdì pomeriggio, fino al 31 ottobre 2025.

Ingresso gratuito al Museo Virebent e alle mostre temporanee « Curieuse maison », « L’?il des céramistes », « Jardin des totems » e « Collections 70’s ». Argilla, strumenti e grembiule saranno forniti.

Espanol :

Taller para crear una pieza de cerámica.

Ven a descubrir el arte del modelado cerámico y da rienda suelta a tu imaginación.

El precio incluye Las etapas de esmaltado y cocción serán realizadas por nosotros y podrá recoger su pieza 1 mes después de su taller, los viernes por la tarde, hasta el 31 de octubre de 2025.

Entrada gratuita al Museo de Virebent, así como a las exposiciones temporales « Curieuse maison », « L’ il des céramistes », « Jardin des totems », y « Collections 70’s ». Se proporcionará arcilla, herramientas y un delantal.

