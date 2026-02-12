Atelier : Fact-checking, une boîte à outils pour enquêter sur l’information Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Mercredi 11 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Fact-checking, désinformation… Pendant une heure, découvrez les outils, les méthodes et les réflexes à adopter pour vérifier l’information en ligne !

Atelier organisé le **mercredi 11 mars 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

Cet atelier propose une **initiation pratique au fact-checking à l’ère numérique**. À travers l’analyse de posts, d’images et d’articles, les participant·es découvrent des outils, méthodes et réflexes pour vérifier l’information en ligne. L’objectif est de **développer un regard critique face à la désinformation** et d’encourager des usages plus responsables des médias numériques.

**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/fact-checking-une-boite-a-outils)

**Les ateliers de la BU :** des formations courtes et gratuites ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

[**Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T14:00:00.000+01:00

1

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/fact-checking-une-boite-a-outils

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

