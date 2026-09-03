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Atelier Faïence Musée de Samadet Samadet

dimanche 18 octobre 2026 · Musée de Samadet · Samadet

Atelier Faïence Musée de Samadet Samadet

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de Samadet
Adresse
2378 Route d'Hagetmau
Ville
40320 Samadet
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base - plein tarif

Samadet

Atelier Faïence

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Rendez-vous au musée pour un après-midi de fabrication et de décoration de faïence, comme au XVIIIe siècle ! Vous serez accompagné par Marielle Meynard, membre du Comité de la Faïencerie, pour une initiation aux gestes et techniques d’un savoir-faire multi-centenaire ayant fait sa renommée.
Rendez-vous au musée pour un après-midi de fabrication et de décoration de faïence, comme au XVIIIe siècle ! Vous serez accompagné par Marielle Meynard, membre du Comité de la Faïencerie, pour une initiation aux gestes et techniques d’un savoir-faire multi-centenaire ayant fait la renommée de Samadet.
Pièce à récupérer au musée après cuisson. Sur réservation.   .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00  musee.samadet@landes.fr

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English : Atelier Faïence

Join us at the museum for an afternoon of making and decorating fa%EFence, just like in the 18th century! You’ll be guided by Marielle Meynard, a member of the Fa%EFencerie Committee, as you learn the techniques and methods of this centuries-old craft that has made the region famous.

L’événement Atelier Faïence Samadet a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse

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