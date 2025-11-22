ATELIER FAIRE DE LA CUISINE EN FAMILLE Centre Socio Culturel Mireille Moyon Paimbœuf

ATELIER FAIRE DE LA CUISINE EN FAMILLE

Centre Socio Culturel Mireille Moyon 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Comment faire découvrir de nouvelles recettes à base de légumineuses à votre enfant et penser nutrition-santé.

Animé par Campus fertile

Durée 1h30 • Public 18 mois-3 ans

Dans le cadre du mois des tous petits

Sur réservation auprès du CSC 02 44 06 01 57 .

Centre Socio Culturel Mireille Moyon 33 boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

