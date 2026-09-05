Informations pratiques

Saint-Avit-les-Guespières

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Cuisiner en famille

Saint-Avit-les-Guespières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14 13:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Cuisiner en famille

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !

Un atelier pour se nourrir en famille !

Venez apprendre des recettes simples, avec des produits frais, locaux et de saison, facilement réalisables en famille. La préparation du déjeuner sera suivie d’un partage collectif du repas.

Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.

Gratuit et collation offerte !

Sur inscription. .

Saint-Avit-les-Guespières 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82 sante@entrebeauceetperche.fr

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English :

« Family Life in Beauperchois » Workshop: Cooking as a Family

L’événement Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Cuisiner en famille Saint-Avit-les-Guespières a été mis à jour le 2026-09-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE