Informations pratiques

Billancelles

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur

Billancelles Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:00:00

fin : 2026-11-14 16:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !

Un atelier pour parler agriculture et transmission !

Venez en famille parler du métier d’agriculteur, des évolutions de ce métier-passion et de la question de la transmission. Un échange co-animé par un agriculteur et l’ADEAR 28.

Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.

Gratuit et collation offerte !

Sur inscription. .

Billancelles 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82 sante@entrebeauceetperche.fr

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English :

« Building a Family in Beauperchois » Workshop: %CA Being a Farmer’s Child

L’événement Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur Billancelles a été mis à jour le 2026-09-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE