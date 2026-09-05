Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur Saint-Germain-le-Gaillard
mercredi 4 novembre 2026 · Saint-Germain-le-Gaillard
Informations pratiques
Saint-Germain-le-Gaillard
Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur
Saint-Germain-le-Gaillard Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 09:00:00
fin : 2026-11-04 12:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur
La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !
Un atelier pour parler agriculture et transmission !
Venez en famille parler du métier d’agriculteur, des évolutions de ce métier-passion et de la question de la transmission. Un échange co-animé par un agriculteur et l’ADEAR 28.
Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.
Gratuit et collation offerte !
Sur inscription. .
Saint-Germain-le-Gaillard 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82 sante@entrebeauceetperche.fr
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English :
« Building a Family in Beauperchois » Workshop: %CA Being a Farmer’s Child
L’événement Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Être enfant d’agriculteur Saint-Germain-le-Gaillard a été mis à jour le 2026-09-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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