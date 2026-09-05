Informations pratiques

Saint-Denis-des-Puits

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Prendre confiance en soi

Saint-Denis-des-Puits Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-05 12:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Prendre confiance en soi

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !

Un atelier pour renforcer les liens en famille !

À travers des activités ludiques, des échanges et des temps de réflexion, parents et adolescents découvriront des outils simples pour mieux communiquer, valoriser les qualités de chacun et renforcer la confiance au sein de la famille.

Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.

Gratuit et collation offerte !

Sur inscription. A partir de 10/11ans .

Saint-Denis-des-Puits 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82 sante@entrebeauceetperche.fr

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English :

« Building a Family in Beauperchois » Workshop: Building Self-Confidence

L’événement Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Prendre confiance en soi Saint-Denis-des-Puits a été mis à jour le 2026-09-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE