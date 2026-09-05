Informations pratiques

Mottereau

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Se déconnecter pour se reconnecter

Mottereau Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-02 16:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Se déconnecter pour se reconnecter

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !

Un atelier participatif pour explorer nos usages !

Ensemble, explorons l’impact des écrans sur l’attention, les émotions et les relations, afin d’identifier des repères concrets, réalistes et adaptés à chaque famille pour retrouver un équilibre, sans culpabilisation ni interdictions systématiques.

Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.

Gratuit et collation offerte !

Sur inscription. A partir de 8 ans .

Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82 sante@entrebeauceetperche.fr

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English :

« Building a Family in Beauperchois » Workshop: Disconnect to Reconnect

L’événement Atelier « Faire Famille en Beauperchois » : Se déconnecter pour se reconnecter Mottereau a été mis à jour le 2026-09-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE