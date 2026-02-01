Atelier faire sa boule de graisse pour les oiseaux Eco Domaine la Fontaine Pornic

Atelier faire sa boule de graisse pour les oiseaux

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-02-25 2026-03-04

Atelier pour les enfants proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer.

Rejoignez-nous pour un moment sympathique, spécialement conçu pour les enfants !

Au programme

Rejoignez-nous pour un atelier ludique et éducatif où les enfants apprendront à créer des boules de graisse maison pour nourrir les oiseaux cet hiver.

Un moment créatif en pleine nature, idéal pour éveiller leur amour de l’environnement et leur permettre de contribuer au bien-être de nos amis à plumes !

Un atelier ludique pour découvrir les étapes simples et amusantes de fabrication d’une boule de graisse pour oiseaux à ramener fièrement chez soi. .

Eco Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique

English :

Children’s workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea.

