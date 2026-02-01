Atelier faire ses semis Bézu-Saint-Éloi

Atelier faire ses semis

Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 12:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Envie de réussir vos semis cette année ? Aude, herboriste paysanne possédant une pépinière bio, vous montre comment faire, pas à pas. Lors de l’atelier, vous semez ensemble. .

Route de la Vierge Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com

