Atelier faire-soi-même à Egletons Ancienne école maternelle des combes Égletons

Égletons

Atelier faire-soi-même à Egletons

Ancienne école maternelle des combes 18 Rue du Bosquet Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La communauté de communes de Ventadour-Égletons-Monédières propose en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement un nouvel atelier faire soi-même , après une première édition en 2024.

Au cours de l’atelier, il sera proposer de fabriquer, à partir d’ingrédients naturels, des produits d’entretien ménagers lessive, spray nettoyant et gel WC.

Cette animation aura lieu le samedi 18 avril de 10h à 12h.

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire par téléphone au 06 09 53 52 94 ou par mail prevention.dechets@cc-ventadour.fr en précisant le nombre de personnes participantes. L’âge minimal requis pour prendre part à l’atelier est de 12 ans.

Il est demandé aux participants d’apporter des contenants de récupération (deux bouteilles vides et un pot) pour pouvoir emporter avec eux les produits qu’ils auront réalisés lors de l’animation. .

Ancienne école maternelle des combes 18 Rue du Bosquet Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 53 52 94 prevention.dechets@cc-ventadour.fr

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English :

L’événement Atelier faire-soi-même à Egletons Égletons a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières