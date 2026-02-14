Atelier « Faire soi-même » un beewrap Mercredi 18 février, 14h00 La BALISE Finistère

Animation Gratuite – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Dans le cadre de notre projet « Faire ensemble pour la nature » que nous proposons pour l’année 2026, l‘association CAP vers la nature organise des ateliers « faire soi même » qui ont été choisis par nos adhérent.e.s.

Ce premier atelier sera l’occasion d’apprendre comment fabriquer un beewrap (emballage alimentaire remplaçant le papier aluminium ou film étirable) ainsi qu’un solide vaisselle, idéal pour se rapprocher de l’objectif « zéro déchets » !

Cet atelier est accessible à tous, les enfants (à partir de 10 ans) doivent être accompagnés d’un adulte.

En partenariat avec La Balise

La BALISE 5 rue colonel Moll 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « capverslanature@gmail.com »}]

Atelier « Faire soi-même » un beewrap Cap Vers la Nature La Balise