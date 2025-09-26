Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Atelier Faire son marque page en aquarelle
BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-26 19:00:00
2025-09-26
Création de marque-pages en aquarelle.
Gratuit. Sur inscription. .
BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
English :
Creation of watercolor bookmarks.
German :
Gestaltung von Lesezeichen aus Aquarellfarben.
Italiano :
Creazione di segnalibri ad acquerello.
Espanol :
Creación de marcapáginas de acuarela.
