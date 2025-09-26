Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Atelier Faire son marque page en aquarelle

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Création de marque-pages en aquarelle.

Gratuit. Sur inscription. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

English :

Creation of watercolor bookmarks.

German :

Gestaltung von Lesezeichen aus Aquarellfarben.

Italiano :

Creazione di segnalibri ad acquerello.

Espanol :

Creación de marcapáginas de acuarela.

