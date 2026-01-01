Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre vendredi 30 janvier 2026.
Atelier Faire son marque page en aquarelle
BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Atelier marque-pages en aquarelle au Salon de lecture. Vendredi 30 janvier à 18h, au 20 rue des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. Atelier gratuit, 10 personnes max. Inscription indispensable par téléphone.
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Watercolor bookmark workshop at the Salon de lecture. Friday January 30, 6pm, 20 rue des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. Free workshop, max. 10 people. Registration by telephone essential.
L’événement Atelier Faire son marque page en aquarelle Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65