Atelier Faire son marque page en aquarelle BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Atelier Faire son marque page en aquarelle

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Atelier marque-pages en aquarelle au Salon de lecture. Vendredi 30 janvier à 18h, au 20 rue des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. Atelier gratuit, 10 personnes max. Inscription indispensable par téléphone.

BAGNERES-DE-BIGORRE 20 rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

English :

Watercolor bookmark workshop at the Salon de lecture. Friday January 30, 6pm, 20 rue des Thermes, Bagnères-de-Bigorre. Free workshop, max. 10 people. Registration by telephone essential.

