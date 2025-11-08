Atelier Fais ta lessive au lierre Marcilly-sur-Maulne
La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Et si vous découvriez comment fabriquer votre propre lessive naturelle à base de lierre, une plante sauvage que l’on trouve partout autour de nous ?
Lors de cet atelier convivial et participatif, vous apprendrez à reconnaître, cueillir et transformer le lierre grimpant en une lessive écologique, économique et efficace. Une belle occasion de revenir à des savoir-faire simples, bons pour la santé, la planète et le porte-monnaie.
L’atelier mêle balade découverte et pratique, accessible à tous, y compris aux familles avec enfants. Vous repartirez avec toutes les astuces pour refaire la recette chez vous ! .
La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com
English :
How about discovering how to make your own natural detergent from ivy, a wild plant found all around us?
German :
Wie wäre es, wenn Sie herausfinden, wie Sie Ihr eigenes natürliches Waschmittel aus Efeu herstellen können, einer Wildpflanze, die überall um uns herum zu finden ist?
Italiano :
Perché non scoprire come fare il proprio detersivo naturale con l’edera, una pianta selvatica che si trova ovunque?
Espanol :
¿Por qué no descubres cómo hacer tu propio detergente natural a partir de la hiedra, una planta silvestre que se encuentra a nuestro alrededor?
