Informations pratiques

Morlaix

Atelier « Fais ton cirque »

La Virgule 9 Route de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 11:45:00

Date(s) :

2026-10-07

En parallèle du spectacle Moi aussi, en partenariat avec La Virgule à Morlaix, Jade Hecquet animera un atelier pour les 3-5 ans :

• Mercredi 7 octobre de 10h30 à 11h45 à La Virgule :

Cerceau, équilibre, roue et funambule, des mots qui invitent petits et grands à imaginer des acrobaties sur le papier.

Gratuit, sur réservation auprès de La Virgule

02 98 19 19 09 / lavirgule@villedemorlaix.org .

La Virgule 9 Route de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Atelier « Fais ton cirque » Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX