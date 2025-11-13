Atelier Fait maison Jaligny-sur-Besbre
Atelier Fait maison Jaligny-sur-Besbre jeudi 13 novembre 2025.
Atelier Fait maison
Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 09:30:00
fin : 2025-12-11 11:30:00
Date(s) :
2025-11-13 2025-12-11
Pour redécouvrir les aliments industriels en version fait-maison
Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
Rediscover homemade versions of industrial foods
German :
Um industriell hergestellte Lebensmittel als selbstgemachte Version wiederzuentdecken
Italiano :
Riscoprire le versioni casalinghe degli alimenti industriali
Espanol :
Redescubrir las versiones caseras de los alimentos industriales
