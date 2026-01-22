Atelier Fake news et I.A. LOURDES Lourdes

Atelier Fake news et I.A.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Atelier Fake news et I.A. à la médiathèque de Lourdes.

Avec Marjolaine Fuentes.

La vérité et l’information à l’ère de l’intelligence artificielle tentez de démêler le vrai du faux !

Public Enfants de 8–10 ans.

Sur inscription 05 62 94 99 59.

.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 99 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fake news and AI workshop at the Lourdes media library.

With Marjolaine Fuentes.

Truth and information in the age of artificial intelligence: try to sort out the real from the fake!

Public: Children aged 8-10.

Registration required: 05 62 94 99 59.

L’événement Atelier Fake news et I.A. Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65