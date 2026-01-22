Atelier Fake news et I.A. LOURDES Lourdes
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-03 14:30:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Atelier Fake news et I.A. à la médiathèque de Lourdes.
Avec Marjolaine Fuentes.
La vérité et l’information à l’ère de l’intelligence artificielle tentez de démêler le vrai du faux !
Public Enfants de 8–10 ans.
Sur inscription 05 62 94 99 59.
+33 5 62 94 99 59
English :
Fake news and AI workshop at the Lourdes media library.
With Marjolaine Fuentes.
Truth and information in the age of artificial intelligence: try to sort out the real from the fake!
Public: Children aged 8-10.
Registration required: 05 62 94 99 59.
