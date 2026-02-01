Atelier Fake News La Loupe

Atelier Fake News La Loupe jeudi 26 février 2026.

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe Eure-et-Loir

Comment les artistes interrogent la vérité ?
C’est vrai, ça ?…
Comment les artistes interrogent la vérité ?
Bulle de culture.
Ados et adultes.   .

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37  bibliotheque@ville-la-loupe.com

English :

How do artists question the truth?

