Atelier Fake News

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Comment les artistes interrogent la vérité ?

C’est vrai, ça ?…

Comment les artistes interrogent la vérité ?

Bulle de culture.

Ados et adultes. .

Place de l’Hôtel de Ville La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How do artists question the truth?

L’événement Atelier Fake News La Loupe a été mis à jour le 2026-02-18 par OTs DU PERCHE