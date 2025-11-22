ATELIER FAMILIAL À LA DÉCOUVERTE DES TISANES ET HERBES AROMATIQUES Villeveyrac

ATELIER FAMILIAL À LA DÉCOUVERTE DES TISANES ET HERBES AROMATIQUES

Route de Montagnac Villeveyrac Hérault

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Partagez un moment nature et convivial en famille à l’Abbaye de Valmagne, à Villeveyrac. Guidés par Cédric, jardinier et passionné des plantes du domaine, petits et grands découvriront les secrets des herbes aromatiques cultivées dans le jardin médiéval verveine, citronnelle, romarin, thym, sariette et sauge.Au programme une initiation sensorielle autour des goûts et des parfums en comparant les plantes fraîches et séchées -, la découverte de leurs vertus, et les explications sur le savoir-faire nécessaire pour les faire sécher dans le respect des traditions. Chaque participant préparera ensuite son propre sachet de tisane à emporter, pour prolonger l’expérience à la maison.Réservation obligatoire par mail pedagogie@valmagne.com .

Route de Montagnac Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 47 32 pedagogie@valmagne.com

