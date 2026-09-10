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AGENDA · Cabestany

Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

dimanche 20 septembre 2026 · Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" · Cabestany

Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany"
Adresse
Parc Guilhem 66330 Cabestany
Ville
66330 Cabestany
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit, sur réservation.

Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir la technique médiévale de l’enluminure autour du Maître de Cabestany autour de l’atelier : « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany », animé par Alexandre CHARRETT-DYKES.
A partir de 3 ans (les enfants de 3 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte).
De 14h à 16h30 au Centre de Sculpture Romane.
Atelier gratuit !
Inscription obligatoire au 04 68 08 15 31

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468081531 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maitredecabestany.fr »}] Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.
Venez découvrir la technique médiévale de l’enluminure autour du Maître de Cabestany autour de l’atelier : « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany », animé par Alexandre CHARRETT-DYKES.

©marie-de-cabestany

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