Informations pratiques

Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir la technique médiévale de l’enluminure autour du Maître de Cabestany autour de l’atelier : « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany », animé par Alexandre CHARRETT-DYKES.

A partir de 3 ans (les enfants de 3 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte).

De 14h à 16h30 au Centre de Sculpture Romane.

Atelier gratuit !

Inscription obligatoire au 04 68 08 15 31

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468081531 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maitredecabestany.fr »}] Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.

Venez découvrir la technique médiévale de l’enluminure autour du Maître de Cabestany autour de l’atelier : « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany », animé par Alexandre CHARRETT-DYKES.

©marie-de-cabestany