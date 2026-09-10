Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany
dimanche 20 septembre 2026 · Centre de Sculpture Romane "Maître de Cabestany" · Cabestany
Informations pratiques
Atelier familial « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany » animé par Alexandre Charrett-Dykes Dimanche 20 septembre, 14h00 Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales
Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez découvrir la technique médiévale de l’enluminure autour du Maître de Cabestany autour de l’atelier : « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany », animé par Alexandre CHARRETT-DYKES.
A partir de 3 ans (les enfants de 3 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte).
De 14h à 16h30 au Centre de Sculpture Romane.
Atelier gratuit !
Inscription obligatoire au 04 68 08 15 31
Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468081531 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maitredecabestany.fr »}] Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.
À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.
Venez découvrir la technique médiévale de l’enluminure autour du Maître de Cabestany autour de l’atelier : « Enluminure inspirée du Maître de Cabestany », animé par Alexandre CHARRETT-DYKES.
©marie-de-cabestany
À voir aussi à Cabestany (Pyrénées-Orientales)
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Cabestany 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EXPOSITIONS Cabestany 19 septembre 2026
- Visite libre des oeuvres du Maître de Cabestany, Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany 19 septembre 2026
- JOURNEES DU PATRIMOINE ATELIER CREATION D’UNE BRODERIE D’UNE FLEUR MÉDIÉVAL Cabestany 19 septembre 2026
- Visite libre du Centre de sculpture romane – « Maître de Cabestany », Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany 19 septembre 2026