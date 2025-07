Atelier familial « Hôtel à insectes » Guise

Atelier familial « Hôtel à insectes » Guise mercredi 30 juillet 2025.

Atelier familial « Hôtel à insectes »

Cité Familistère Guise Aisne

Tarif : 12 – 12 –

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-07-30 15:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-13 2025-08-27

Dans le jardin d’agrément sous la serre historique, et avec les jardiniers du Familistère, venez en famille réaliser des hôtels à insectes.

Dans le jardin d’agrément sous la serre historique, et avec les jardiniers du Familistère, venez en famille réaliser des hôtels à insectes.

Pour qu’un refuge à insectes soit efficace, il faut penser au bien-être des insectes qui y résideront, notamment en soignant les choix d’aménagements et de matériaux. Connaître les insectes c’est contribuer à leur sauvegarde et à protéger la biodiversité. Accompagnés de nos jardiniers, créez-vous aussi, une machine à habiter ensemble pour l’infiniment petit.

Réservation nécessaire.

À partir de 4 ans.

Mercredis 16 et 30 juillet à 14 H 00.

Mercredis 13 et 27 août à 14 H 00.

Durée 90 minutes

Inscription en ligne.

12 € par enfant / accompagnant Gratuit*

Le prix inclus la visite libre du Familistère (visite libre seule 8€ par enfant)

*A raison d’un accompagnant par foyer. 12 .

Cité Familistère Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 35 36 accueil@familistere.com

English :

In the ornamental garden beneath the historic greenhouse, join the Familistère gardeners to create insect hotels for the whole family.

German :

Im Ziergarten unter dem historischen Gewächshaus und mit den Gärtnern des Familistère können Sie mit Ihrer Familie Insektenhotels bauen.

Italiano :

Nel giardino ornamentale sotto la serra storica e con i giardinieri del Familistère, venite a creare hotel di insetti con la vostra famiglia.

Espanol :

En el jardín ornamental situado bajo el invernadero histórico, y con los jardineros del Familistère, venga a hacer hoteles de insectos con su familia.

L’événement Atelier familial « Hôtel à insectes » Guise a été mis à jour le 2025-07-21 par SIM Hauts-de-France Agence Aisne Tourisme