Informations pratiques

Atelier familial « Initiation à la peinture inspirée du Maître de Cabestany » par Pauline Trougnou Dimanche 20 septembre, 10h00 Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Initiez-vous à l’univers pictural du Maître de Cabestany lors d’un atelier animé par Pauline Trougnou au Centre de Sculpture Romane. Inspirée par l’œuvre de ce célèbre sculpteur roman, cette activité invite petits et grands à explorer la création artistique de manière ludique.

Accessible à partir de 3 ans, l’atelier est ouvert de 10h à 12h30. Les enfants de 3 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Animation gratuite, sur inscription obligatoire au 04 68 08 15 31.

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0468081531 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maitredecabestany.fr »}] Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.

Venez découvrir la peinture autour du Maître de Cabestany, animé par Pauline Trougnou.

©mairie-de-cabestany