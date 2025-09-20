Atelier familial « La musique à la Préhistoire » Musée municipal de Pontarlier Pontarlier

Atelier familial « La musique à la Préhistoire » Samedi 20 septembre, 14h00 Musée municipal de Pontarlier Doubs

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez en famille rhombe, tambour, conque et autres instruments de musique que les hommes et les femmes de la Préhistoire fabriquaient et décoraient. Venez créer votre propre sifflet globulaire en argile !

Musée municipal de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr Le Musée municipal de Pontarlier est installé depuis 1982 dans une imposante demeure bourgeoise au cœur de la ville. De discrets éléments décoratifs témoignent du passé de cette maison d’époque Renaissance plusieurs fois remaniée jusqu’à la Belle Époque. Il présente sur trois niveaux rénovés, l’histoire de Pontarlier et de ses environs selon un parcours original mêlant vestiges archéologiques, beaux-arts, gravures, affiches, photographies et objets du quotidien. Date de première ouverture : 1982.

© Arkéonautes