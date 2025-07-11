ATELIER FAMILIAL « MOULAGE DE FOSSILES » Lodève

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-01

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

Découvre le monde des fossiles.

Les géologues utilisent parfois la technique du moulage pour prélever des empreintes dans la roche. Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice les différentes sortes de fossiles.

Non accessible aux PMR

Durée 1h Atelier familial à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés).

Réservation conseillée 04 67 88 86 10 ou sur museedelodeve.fr .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

Geologists sometimes use the technique of casting to take impressions in the rock.

Make a cast yourself and learn about the different types of fossils with a mediator.

German :

Geologen benutzen manchmal die Technik des Abgusses, um Abdrücke aus dem Gestein zu entnehmen.

Stelle auch du einen Abdruck her und lerne mit einer Vermittlerin die verschiedenen Arten von Fossilien kennen.

Italiano :

Scoprite il mondo dei fossili.

Espanol :

Los geólogos utilizan a veces la técnica del vaciado para realizar impresiones en la roca.

Haz un molde tú mismo y aprende sobre los diferentes tipos de fósiles de la mano de un mediador.

