Atelier familial sur les gargouilles église saint-Melaine Morlaix
Atelier familial sur les gargouilles église saint-Melaine Morlaix mercredi 15 avril 2026.
Atelier familial sur les gargouilles
église saint-Melaine 77 Rue Ange de Guernisac Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Les gargouilles sont des sculptures qui évacuent les eaux de pluies. Ornées d’une figure animale, humaine ou même souvent imaginaire, elles deviennent des éléments décoratifs.
Après un temps d’observation de l’église Saint-Melaine, les enfants (à partir de 8 ans) pourront réaliser leur propre gargouille en argile et repartir avec leur création.
Atelier proposé par le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix en lien avec l’exposition Beaumanoir actuellement présente à la Maison Penanault. .
église saint-Melaine 77 Rue Ange de Guernisac Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 36
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English : Atelier familial sur les gargouilles
L’événement Atelier familial sur les gargouilles Morlaix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX
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