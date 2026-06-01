Atelier familial « Traces au bord de la mer : art et vie dans la Préhistoire », MUSEO NACIONAL ARQUEOLOGIA SUBACUATICA. ARQVA, Cartagena

Atelier familial « Traces au bord de la mer : art et vie dans la Préhistoire » Samedi 13 juin, 11h00 MUSEO NACIONAL ARQUEOLOGIA SUBACUATICA. ARQVA Campo de Cartagena y Mar Menor

Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

« Traces by the sea : art and life in prehistory » est un atelier familial destiné aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.

Plongez dans la vie des premières communautés côtières à travers l’exposition de panneaux La mer comme maison. Histoires de vie sur les côtes préhistoriques de l’ARQUA. Au cours de la visite, les participants découvriront comment nos ancêtres vivaient en contact avec la mer, exploitant ses ressources et s’adaptant à son environnement.

Après cette exploration, le temps viendra d’expérimenter : dans l’atelier, garçons et filles deviendront de véritables artistes préhistoriques, peignant avec des ocres et des matériaux naturels pour recréer des scènes de la vie sur la côte. Une activité créative et sensorielle qui relie le passé à l’expression artistique, invitant à imaginer, créer et laisser des traces comme les premiers êtres humains.

MUSEO NACIONAL ARQUEOLOGIA SUBACUATICA. ARQVA 22, PASEO ALFONSO XII Cartagena 30202 Cartagena Casco Campo de Cartagena y Mar Menor Región de Murcia +34 968 121166 https://www.cultura.gob.es/mnarqua/home.html

JEA

Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA