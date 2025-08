ATELIER – Familiarisation au travail de création et d’écriture sous formes de jeux. Médiathèque de treffendel Treffendel

ATELIER – Familiarisation au travail de création et d’écriture sous formes de jeux. Médiathèque de treffendel Treffendel Samedi 20 septembre, 15h00 Gratuit

ATELIER POUR LES 8- 12 ANS avec des jeux OULIPO, Rodari, cartes, boîte à mots…

Familiarisation au travail de création et d’écriture sous formes de jeux (OULIPO, Rodari, cartes, boîte à mots… ). L’Art est, à mon sens, un moyen d’expression dans lequel l’enfant peut se dévoiler et donner libre cours à son « monde intérieur ». En lien avec l’exposition Portraits de bestioles exposée à la médiathèque. Sur inscription : [communication.laloggia@gmail.com](mailto:communication.laloggia@gmail.com)

Médiathèque de treffendel 12 Rue de Brocéliande, 35380 Treffendel Treffendel 35380 Ille-et-Vilaine