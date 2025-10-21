Atelier famille à la découverte de l’IA générative Rue Georges Trouillot Plainoiseau

Atelier famille à la découverte de l’IA générative

Rue Georges Trouillot Médiathèque de Plainoiseau Plainoiseau Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

L’IA générative, ça vous intrigue ? Comprendre son fonctionnement et explorer des exemples concrets … à la portée de tous !

Gratuit, sur réservation. .

Rue Georges Trouillot Médiathèque de Plainoiseau Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

