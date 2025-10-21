Atelier famille à la découverte de l’IA générative Rue Georges Trouillot Plainoiseau
Atelier famille à la découverte de l’IA générative
Rue Georges Trouillot Médiathèque de Plainoiseau Plainoiseau Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
2025-10-21
L’IA générative, ça vous intrigue ? Comprendre son fonctionnement et explorer des exemples concrets … à la portée de tous !
Gratuit, sur réservation. .
Rue Georges Trouillot Médiathèque de Plainoiseau Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
